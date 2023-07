Edwin van der Sar placé en soins intensifs

Une bien triste nouvelle.

L’ancien gardien de but et actuel directeur général de l’Ajax, Edwin van der Sar, est actuellement hospitalisé en soins intensifs à la suite d’une hémorragie cérébrale, a annoncé le club dans un communiqué. La légende de 52 ans est tout de même dans un état stable.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023