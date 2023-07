L’état de Van der Sar inquiète toujours, selon l’Ajax

Victime d’une hémorragie cérébrale ce vendredi, Edwin van der Sar (52 ans) est toujours en soins intensifs. Si son état demeure stable d’après l’Ajax, où il était encore directeur exécutif avant de récemment démissionner à cause de la pression et des critiques, il est aussi, encore et toujours, préoccupant.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning. Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.

