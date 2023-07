Rashford prolonge son aventure à Manchester United

Coup double.

Dans la foulée de la prolongation du doyen Jonny Evans, Manchester United a annoncé ce mardi la prolongation de son attaquant Marcus Rashford. Initialement en fin de contrat la saison prochaine, l’attaquant est désormais lié aux Red Devils jusqu’en 2028. L’international anglais de 25 ans, présent au club depuis 2016, est la principale arme offensive de United. Cette saison, le natif de Wythenshawe a inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives en 56 matchs (toutes compétitions confondues).

Dans le communiqué annonçant sa prolongation, Rashford a déclaré : « Cette même passion, cette même fierté et cette même détermination à réussir m’animent à chaque fois que j’ai l’honneur de porter ce maillot. J’ai déjà vécu des expériences extraordinaires dans ce club incroyable, mais il y a encore beaucoup à accomplir et je reste déterminé à gagner plus de trophées dans les années à venir, a indiqué le numéro 10 de Manchester United. Je peux vous assurer que je donnerai tout pour aider l’équipe à atteindre le niveau dont elle est capable, et je sens la même détermination dans le vestiaire. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour l’avenir sous la houlette de ce manager (Erik ten Hag). »

ten Hag peut rougir.

