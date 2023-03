Valladolid : les supporters coupables de cris racistes à l’encontre de Vinicius sanctionnés

Pas de football pour les racistes.

Le match entre Valladolid et le Real Madrid le 30 décembre dernier avait été entaché de plusieurs cris racistes venant des tribunes du stade José Zorilla à l’encontre de Vinicius Jr. Le club de Valladolid, dans un communiqué paru ce vendredi 10 mars, donne la sanction envers les personnes reconnues coupables de ces cris racistes et les fautifs seront suspendus d’abonnement pour trois ans et demi.

« Les faits ont été qualifiés de très graves et les sanctions imposées par le club sont trois saisons et demie de suspension de l’abonnement de chacun d’entre eux, en application du règlement interne […] Le Real Valladolid ne tolérera pas ce type de comportement et s’efforcera de l’éradiquer complètement » peut-on lire dans le communiqué du club. Cette saison, beaucoup de matchs de Liga ont donné lieu à des actes racistes à l’encontre du Madrilène. À l’instar de Valladolid, les rencontres du Real Madrid face à Majorque ou contre l’Atlético de Madrid avaient été émaillées d’incidents racistes de la part de supporters des clubs adverses. Une problématique qui pullule de plus en plus dans les stades espagnols.

