Une information capitale avant le Clasico Barcelone-Real Madrid en Liga

On a désormais l’impression qu’il y a un Barça-Real tous les quatre jours. Et les prochaines semaines ne vont pas déroger à la règle. Les deux dinosaures se rencontreront de nouveau le 5 avril pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi, et se croiseront également un peu plus tôt, le 19 mars, en Liga.

Les Catalans avaient perdu le premier match de championnat à Madrid, 3-1. Ce jour-là, ils portaient un maillot floqué du logo d’OVO, la marque du rappeur Drake, à savoir une chouette. On est loin du sponsor Unicef, mais cette collaboration s’inscrit dans l’énorme partenariat noué entre Spotify et le FC Barcelone, qui permet au club entraîné par Xavi d’afficher ce genre de fantaisie sur sa tunique en Liga.

Et la grosse information essentielle du jour, c’est qu’on connaît l’artiste qui aura la chance de figurer en mondovision sur les torses de Jules Koundé et compagnie pour la future réception des Madrilènes : il s’agit donc de Rosalia.

Pour les boomers de l’espace, Rosalia est sans doute l’une des plus grandes stars planétaires de la musique du moment, à égalité avec Billie Eilish et Louane. Elle a 30 ans, elle est née en Catalogne à Sant Cugat del Vallès et évidemment, elle a remporté des tonnes de récompenses et cumule des millions de vues ou d’écoutes sur les plateformes de streaming. Une source très bien informée* confie également à So Foot : « Difficile à dire, mais après intervention de la VAR, je considère que Despecha est le plus gros tube de Rosalia. Ceci dit, La Fama, avec The Weeknd, est également très connue puisqu’on l’entend souvent sur les stories Instagram. » Voilà, voilà.

🔵🔴 | #FCB 🚨 El Barça tiene nueva publicidad de Spotify en la camiseta ❓ ¿Será el logo de Motomami, de Rosalía, el que veamos en la camiseta blaugrana? pic.twitter.com/6i9MCnVXBX — Diario SPORT (@sport) March 7, 2023

Pour le prochain match, le Barça pourrait se montrer un peu plus audacieux et rallumer la flamme d’un autre showman catalan : Cali. C’est une piste comme une autre, hein…

