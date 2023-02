Une élue du Pas-de-Calais se mobilise contre un Nantes-Lens à huis clos

Nouveau rebondissement dans l’affaire du huis clos prononcé pour le match Nantes-Lens.

Le quart de finale de la Coupe de France entre Nantes et Lens, prévu le mercredi 1er mars, se tiendra-t-il finalement à huis clos ? C’est la question que l’on peut se poser quand on voit à quel point cette décision est contestée depuis plusieurs semaines. Après les ultras lensois et le président nantais Waldemar Kita, c’est maintenant la sphère politique qui se mêle au feuilleton : élue du Pas-de-Calais, la sénatrice Cathy Apourceau-Poly a écrit à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour contester la décision de huis clos prise à l’occasion de ce match.

Les élus du nord se mobilisent contre le huis-clos du 1er mars. Le Collectif Supporters du FC Nantes appelle les élus de Loire-Atlantique à en faire de même@FFF #FCNRCL pic.twitter.com/KN2daZ2mGs — Activ Nantes (@ActivNantes) February 22, 2023

L’élue nordiste explique notamment avoir participé aux débats sur la gestion des groupes de supporters et s’être opposée « au principe de la punition collective » : « Pour quelques fumigènes, certes interdits mais dont les images sont utilisées par la FFF pour promouvoir la Coupe de France, deux équipes seront privées de supporters. […] Est-ce ainsi que se conçoit un quart de finale de la Coupe de France ? Deux équipes, leurs entraîneurs et les équipes techniques de télévision, seuls dans un stade de 35 000 places ? », s’interroge l’élue avant de demander à la ministre de rouvrir ce dossier. Mis au courant de l’initiative de Cathy Apourceau-Poly, les supporters nantais appellent leurs élus locaux à soutenir également leur cause.

Une décision qui fait décidément l’unanimité… contre elle.