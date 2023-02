Les ultras lensois remontés contre le huis clos à Nantes

Une décision qui fait l’unanimité… contre elle.

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le FC Nantes s’apprête à payer le prix de l’euphorie autour de sa victoire. Sanctionnés d’un huis clos pour utilisation de fumigènes en finale, les Canaris disputeront leur quart de finale contre Lens dans un stade de la Beaujoire vide. Une décision qui a fait réagir les Red Tigers, principal groupe ultra lensois, ce lundi soir. Dans leur communiqué, les supporters regrettent la décision de la Fédération : « Cette rencontre doit se tenir à huis clos. La cause ? L’utilisation de fumigènes par les supporters nantais lors de la finale de la Coupe de France 2022. Le rapport avec les supporters du RC Lens ? Aucun ! Évidemment. […] Aujourd’hui, les clubs, les joueurs, les supporters du Racing Club de Lens, mais aussi du FC Nantes, se trouvent pénalisés d’un spectacle, apprécié de toutes et tous à chaque fois. »

FC Nantes / RC Lens à huis clos… STOP AUX SANCTIONS COLLECTIVES pic.twitter.com/7w3sgKTArU — Pierre (@PierreRevillon) February 13, 2023

Dénonçant une décision prise « par facilité et manque de discernement », les ultras en profitent pour attaquer la FFF en faisant un parallèle avec les affaires qui touchent l’instance. Ils appellent aussi les dirigeants à se lever face à ces sanctions collectives. Malgré la tentative de Waldemar Kita d’annuler le huis clos, il y a peu de chances que la fédération revienne sur sa décision, et on se dirige donc vers un quart de finale joué dans une ambiance particulière.

Puis faudra pas râler trop fort au risque d’être sanctionné d’un huis clos en 2024.