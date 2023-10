Un supporter interdit d’accès au stade Marcel-Picot après des insultes racistes

C’est ce qui s’appelle une vraie sanction.

Suite aux cris racistes descendus des tribunes de Marcel-Picot mercredi soir à la fin de la rencontre entre Nancy et le Red Star (1-1), le club lorrain a annoncé des mesures contre un supporter ce vendredi. Nicolas Holveck, président de l’ASNL, s’est exprimé sur France Bleu Sud Lorraine et a annoncé que le supporter identifié sur les images et suspecté d’être l’auteur de cris de singes sera interdit d’accès au stade Marcel Picot pour une durée de cinq ans.

Cris racistes à Picot : l'ASNL annonce l'interdiction d'accès au stade pendant cinq ans du supporter en cause ➡️ https://t.co/QGTt6AlCt4 pic.twitter.com/sCJNw9a3fA — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) October 13, 2023

Le club a, dans le même temps porté plainte contre X, tandis que la FFF a ouvert une procédure disciplinaire et a souhaité s’associer à la plainte du club nancéen. Une sanction exemplaire, mais qui ne condamne qu’un individu alors que les images de Canal+ Foot peuvent laisser penser que le supporter en question n’était pas le seul à avoir ce comportement.

Les images de la fin de match entre Nancy et le Red Star, où l'on entend des cris de singe en provenance des tribunes 🔉 pic.twitter.com/7ftkQ4gCWu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 12, 2023

