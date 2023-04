L'Inter défait par la Fiorentina

Inter 0-1 Fiorentina

Buts : Bonaventura (53e) pour les Florentins

Rien ne va plus pour l’Inter. À coeur de se relancer, les Nerazzurri se sont finalement encore un peu plus enfoncés dans la crise avec cette troisième défaite consécutive à la maison face à une valeureuse Fiorentina (0-1). Ce sont justement les Florentins qui prennent très vite le contrôle du cuir, et se procurent deux situations offensives par l’intermédiaire d’Ikoné puis de Bonaventura (2e). Conscients que la Viola va faire le jeu, les Nerazzurri décident alors de faire le dos rond, une tradition made in Inzaghi lorsque l’adversaire se veut dominateur. Mais les Florentins se procurent une première véritable occasion avec cette reprise de volée de Castrovilli, repoussée par Onana en deux temps (13e). Acculée dans ses vingt mètres, l’Inter s’en remet aux contres-attaques et Mkhitaryan est tout d’inscrire un but maradonesque mais manque de lucidité en fin de course (21e). Si la Fiorentina se montre entreprenante et dominatrice, elle se retrouve très souvent en difficulté lorsque l’Inter procède en transition rapide. Mais les Florentins sont tout proches d’ouvrir la marque à cinq minutes de la pause mais encore une fois : après une frappe de Saponara contrée, Ikoné voit le cuir revenir dans ses pieds mais l’ancien lillois s’emmêle les pinceaux et manque complètement son geste (39e). Un premier acte ouvert, la Fiorentina et l’Inter livrent une véritable bataille technique et surtout tactique, mais les deux formations rentrent aux vestiaires avec ce score de 0-0.

Quinze minutes pour se requinquer et la Fiorentina repart sur les mêmes principes. Dominatrice d’emblée, la Viola est tout proche d’ouvrir la marque avec cette enroulée de Castrovilli qui passe tout proche du montant gauche d’Onana (47e). Mais la bande à Ikoné va être logiquement récompensé. Sur corner, Onana parvient à repousser la tête de Cabral, mais Bonaventura est en embuscade au second poteau, prend le dessus sur Bastoni et pousse le cuir dans les filets (0-1, 53e). La physionomie du match s’est alors inversée. Courant après le score, la bande à Barella prend le contrôle du match, monte le bloc et multiplie les offensives. Justement, Barella est tout proche d’égaliser avec cette sublime reprise de volée entrée de surface, mais celle-ci vient s’échouer sur le poteau (58e). Les hommes d’Inzaghi jouent alors contre-nature, obligés de faire le jeu face à une formation florentine qui se montre sérieuse en bloc bas, et percutante en transition rapide. Ikoné est même tout proche de tuer définitivement les espoirs interistes mais sa frappe manque cruellement de calcium et termine hors-cadre (63e). Les Interistes poussent, à l’image de cette occasion de Bellanova repoussée par Terracciano (74e), mais ne parviennent toujours pas à trouver la faille. Les offensives milanais se multiplient mais en vain, la Fiorentina résiste grâce à sa charnière Igor-Milenković infaillible.

Troisième revers de suite pour l’Inter donc qui pourrait bien quitter le podium ce week-end en cas de succès du Milan et de la Roma. La Fiorentina confirme sa forme du moment et enchaine une quatrième victoire consécutive en championnat. La bande à Italiano recolle à sept longueurs des premières places européennes.

Inter (3-5-2) : Onana – Bastoni (de Vrij, 63e), Acerbi, Darmian – Gosens (Bellanova, 63e), Mkhitaryan (Asllani, 78e), Brozović (Dzeko, 78e), Barella, Dumfries – Correa (Martínez, 63e), Lukaku. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Biraghi, Igor, Martínez (Milenković, 46e), Dodô – Mandragora (Barák, 76e), Bonaventura (Amrabat, 66e) – Saponara (Sottil, 66e), Castrovilli, Ikoné (Ranieri, 76e) – Cabral. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

