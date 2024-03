Toulouse inflige une nouvelle défaite à Nice

Le Stadium revit !

Après le nul fou face à Benfica, puis le succès la semaine passée contre Lille, les supporters toulousains ont continué de se régaler à la maison ce dimanche après-midi avec une nouvelle victoire des Violets contre Nice (2-1). L’affaire était pourtant mal embarquée avec une ouverture du score rapide des Niçois, signée Terem Moffi, au bout d’un cafouillage dans la surface du Téfécé (8e). Comme face au LOSC, c’est ensuite une toute autre équipe de Toulouse que l’on a vue au retour des vestiaires. Plus entreprenants, plus audacieux que des Niçois timides, les hommes de Carles Martinez Novell ont alors fait basculer la partie en leur faveur.

L’égalisation est venue de l’homme providentiel, Thijs Dallinga, bien placé pour couper du bout du pied un centre de Warren Kamanzi (65e). Pas rassasiés, les locaux ont continué d’appuyer là où ça fait mal, et ils ont logiquement pris l’avantage grâce à un bijou de Yann Gboho, qui a dégainé en pivot un pétard que Marcin Bulka n’a pas pu dévier (69e). Les Aiglons ont alors poussé en fin de partie pour revenir, mais bien heureusement pour Toulouse, il y avait un Guillaume Restes de gala dans la cage, qui a repoussé tous les assauts adverses, notamment ceux d’Alexis Claude-Maurice à quelques minutes du terme.

C’est une troisième défaite en quatre matchs pour le Gym, qui n’avance plus et reste cinquième. Toulouse dépasse Lyon et revient dans le top 10.

Retrouvez ici les résultats et le classement de la Ligue 1