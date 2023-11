Nice gagne au petit trot contre Toulouse

En battant Toulouse sur son score préféré, Nice enchaîne et reste au contact du PSG.

OGC Nice 1-0 Toulouse FC

But : Moffi (54e)

L’Allianz Riviera a donc vu autant de buts avec les Bleus qu’avec Nice cette saison.

Au terme d’une rencontre soporifique, Nice est venu à bout de Toulouse sur la plus petite des marges pour rester à un point de Paris et distancer Monaco (1-0). Les Aiglons auraient pu être menés pour la première fois de l’année, mais M. Letexier a vu une faute de Vincent Sierro avant le but de Frank Magri (2e). Le Suisse fait passer un deuxième frisson sur coup franc (32e), tandis que Nice ne propose absolument rien, si ce n’est une tête dévissée de Gaëtan Laborde en guise de toute première tentative (37e).

Et puis sur une première action fluide, la bande de Francesco Farioli prend les devants, Morgan Sanson décalant parfaitement Moffi seul face au but (1-0, 54e). De quoi débrider un tout petit peu les débats, mais ce Téfécé privé notamment de Thijs Dallinga est bien trop limité offensivement, tandis que Guillaume Restes doit s’employer devant Jordan Lotomba (60e). Khéphren Thuram prive Ibrahim Cissoko de son premier but en sauvant sur sa ligne (80e), tout comme Mikkel Desler devant Evann Guessand (87e), quand Marcin Bulka se détend pour détourner la frappe de César Gelabert (90e+2).

Treize rencontres sans jamais avoir été derrière au tableau d’affichage : record battu pour Nice.

Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba (Louchet, 72e), Rosario, Dante, Bard – Sanson, Thuram, Diop (Claude-Maurice, 46e) – Laborde (Guessand, 66e), Moffi (Mendy, 84e), Boga (Perraud, 72e). Entraîneur : Francesco Farioli

Toulouse (4-3-3) : Restes – Desler, L. Costa, Nicolaisen, Suazo (Cissoko, 79e) – Cásseres (Gelabert, 65e), Sperings, Sierro (Begraoui, 90e+1) – Kamanzi (Diarra, 65e), Magri, Dønnum (Bangré, 79e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

