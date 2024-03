Pronostic Toulouse Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse confirme son élan face à Nice

Auteur d’une très bonne saison l’an passé, Toulouse avait obtenu son maintien et avait surtout remporté la Coupe de France. Engagés en C3, les Haut-Garonnais ont livré une très bonne phase de groupes, conclue en 2e position derrière les Reds de Liverpool. Contraints de disputer un barrage face à Benfica, rompu aux joutes européennes, les partenaires de Sierro n’ont pas été récompensés de leurs efforts lors du match retour en obtenant seulement le nul (0-0), ni lors du match aller (défaite 2-1). Malgré tout, la prestation toulousaine a donné confiance aux protégés de Carles Martinez Novell. En effet, les Toulousains viennent certainement de réussir leurs meilleures performances en Ligue 1 en s’imposant face à 2 formations du haut de tableau, à savoir l’AS Monaco à Louis-II (1-2) et Lille au Stadium (3-1). Mené à la mi-temps, le TFC a renversé le LOSC lors des 45 dernières minutes. Très en vue ces derniers temps, le duo Sierro – Dallinga s’est de nouveau signalé en inscrivant un but chacun. À la faveur de ses 2 derniers succès, Toulouse est remonté à la 11e place avec 4 points de plus que le 1er relégable. Conscient que la lutte pour le maintien est acharnée, le TFC va vouloir poursuivre son embellie face à Nice.

De son côté, Nice a réalisé une très bonne première partie de saison, au point d’être pendant de longues semaines le seul rival du PSG. La bonne dynamique des Aiglons s’est enrayée en 2024, puisque Nice a seulement remporté 1 rencontre de championnat lors de cette nouvelle année civile. Dernièrement, le club azuréen s’est incliné dans le derby face à Monaco (2-3) puis sur la pelouse de Lyon (1-0). Le week-end dernier, les hommes de Farioli avaient l’opportunité de se reprendre face à la lanterne rouge, Clermont (0-0). Finalement, les Auvergnats doivent nourrir le plus de regrets puisqu’ils ont vu Bulka sortir le penalty de Nicholson. À force d’enchaîner les contre-performances, l’OGCN a reculé en 4e place. En déplacement, Nice n’est pas au mieux avec 6 derniers voyages en L1 sans le moindre succès. Ce dimanche, les Niçois pourraient souffrir face au regain de forme des Toulousains. Poussé par le Stadium, le TFC semble en mesure d’accrocher l’équipe entraînée par Farioli. La cote pour voir marquer le meilleur buteur de l’une ou l’autre équipe semble très haute.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

