Teji Sanavier est fan de Valentin Rongier

Si les joueurs de Ligue 1 étaient recruteurs, on sait qui ils prendraient.

Au cours d’une interview accordée à Amazon Prime, le milieu de terrain montpelliérain Teji Savanier a révélé qui, selon lui, était le joueur le plus sous côté du championnat, et c’est le milieu marseillais, Valentin Rongier, qui décroche la palme. « De Nantes à Marseille, il a fait énormément de progrès », avance ainsi l’un des maîtres artificiers de Ligue 1. Des progrès qui, selon Savanier, pourraient même lui permettre de jouer en équipe de France, ou au moins d’y être appelé : « Les joueurs appelés en équipe de France parfois, pour moi, il y a des fois où il méritait d’y être parce que c’est un très très bon joueur. »

Pour Savanier, Valentin Rongier est le joueur le plus sous-côté de Ligue 1 pic.twitter.com/JfcISJYVUZ — Emmy ⚡ (@EmmyBineau) November 1, 2023

Du haut de ses 245 matchs de Ligue 1, Rongier commence en effet à avoir pas mal de bouteille et ça se voit sur le terrain. Pour Savanier, les qualités du capitaine de l’OM sont nombreuses et méritent plus de lumière : « Techniquement, tactiquement, il a des passes qui cassent des lignes, c’est énorme, souligne le Montpelliérain, c’est un joueur sous côté, on ne parle pas assez de lui ». Des compliments qui devrait faire plaisir au principal intéressé, d’autant que ce n’est pas une première. Début octobre, c’est la nouvelle pépite lensoise, Elye Wahi, qui évoquait déjà le milieu marseillais comme joueur le plus sous-côté de Ligue 1.

Reste à savoir a qui il a donné son maillot l’an dernier après son dernier passage à la Mosson.

