Strasbourg assure contre Ajaccio

Strasbourg 3-1 Ajaccio

Buts : Gameiro (26e SP), Diarra (71e) et Suzuki (89e) pour le RCSA // Barreto (76e) pour l’ACA

Strasbourg n’abdique pas.

Le duel 100% relégables entre Strasbourg et Ajaccio a tourné à l’avantage des Alsaciens, ce dimanche à la Meinau (2-1). Un succès logique pour le Racing qui s’est montré bien plus offensif et entreprenant que son adversaire du jour. Il faut néanmoins attendre presque une demi-heure de jeu pour voir la partie basculer suite à un croche-pied d’Oumar Gonzalez sur Jean-Ricner Bellegarde. Stéphanie Frappart, ne bronche pas mais le VAR lui permet finalement de revenir sur sa décision : penalty, transformé d’une panenka par Kévin Gameiro (1-0, 26e). En confiance, Strasbourg pousse fort mais Lebo Mothiba manque de réussite (40e, 43e).

C’est finalement dans les vingt dernières minutes de jeu que la Meinau peut exploser de nouveau. Sur un coup franc de Morgan Sanson, Habib Diarra – entré en jeu moins de dix minutes plus tôt – profite d’un ballon contré pour enchaîner d’une frappe puissante qui transperce les filets (2-0, 71e). Malgré la réduction du score de Michael Barreto, à la conclusion d’un joli mouvement collectif (2-1, 76e), le Racing tient sa victoire, enfonce le clou sur le premier but en Ligue 1 du Japonais Yuito Suzuki (3-1, 89e) et reste en course pour le maintien (17e, 29 points), à deux unités de Brest, premier non-relégable.

Un maintien auquel Ajaccio (19e, 21 points) ne croit pratiquement plus .

Strasbourg (5-3-2) : Sels – Guilbert, Perrin, Djiku, Doukouré, Sobol – Bellegarde (Sissoko, 63e), Aholou (Prcić, 57e), Sanson – Mothiba (Diarra, 62e), Gameiro (Suzuki, 75e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Ajaccio (4-2-3-1) : Leroy – Diallo, Gonzalez, Avinel, Koné – Coutadeur (Marchetti, 66e), Mangani – Bayala (Touzghar, 65e), Barreto, Spadanuda (Hamouma, 56e) – El Idrissy (Nouri, 57e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

