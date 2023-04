Pronostic Strasbourg Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg, victoire obligatoire contre Ajaccio

Dans cette dernière ligne droite de la saison, la lutte pour le maintien est intense avec seulement 3 points séparant le 15e du 17e. Actuellement, le Racing Club de Strasbourg occupe la plus mauvaise place, celle de 1er relégable. Ce samedi, les hommes de Frédéric Antonetti jouent gros puisqu’ils affrontent une équipe d’Ajaccio, avant-dernière au classement. Lors de son dernier match à la Meinau, la formation strasbourgeoise avait réussi une bonne opération face à un adversaire direct en dominant l’AJ Auxerre (2-0). Ensuite, les Alsaciens ont perdu deux matchs en déplacement à Louis II face à deux équipes du top 4 : à Monaco (4-3) et le week-end dernier contre Lens (2-1). Lors de cette dernière rencontre, l’attaquant Diallo a été expulsé et manquera par conséquent la réception d’Ajaccio. L’absence du Sénégalais est un coup dur pour le Racing, car il en est son meilleur buteur avec 15 réalisations. Buteur le week-end dernier à Bollaert, Gameiro (8 buts) espère enchaîner contre Ajaccio.

En face, l’AC Ajaccio a fait un grand pas vers la La Ligue 2 en perdant lors des 2 dernières journées. En effet, l’équipe corse affrontait deux adversaires directs pour le maintien et s’est à chaque fois incliné. Tout d’abord, les hommes de Pantaloni ont perdu dans les arrêts de jeu à Clermont (2-1) avant de passer au travers à domicile face à Auxerre (0-3). Lors de ce dernier match, une certaine résignation s’est faite ressentir dans les rangs corses. Avec 7 points de retard sur le 1er non relégable, Ajaccio n’a plus le droit à l’erreur et doit en plus compter sur des faux-pas de ses adversaires. Depuis la reprise, l’ACA s’est imposé une seule fois en déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge angevine et a sinon perdu toutes les autres rencontres loin de ses bases en 2023. Dans une Meinau bouillante, Strasbourg devrait décrocher une victoire importante dans l’optique du maintien face à une formation de l’AC Ajaccio qui semble résignée aux dires mêmes de Pantaloni.

