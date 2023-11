Sergio Ramos refuse de signer un maillot du Real... puis se justifie

Un vent indélébile. Comme le marqueur qu’il utilise.

Sergio Ramos a fait tiquer certains internautes ce vendredi. Sur une vidéo, on le voit, à la sortie de l’entraînement du Séville FC, signer un autographe sur un maillot sévillan et un autre du Paris Saint-Germain, mais refuser de dédicacer un maillot du Real Madrid. Rancoeur vis-à-vis d’une équipe dont il est l’ancien capitaine, et le quatrième joueur le plus capé (671 rencontres officielles, entre 2005 et 2021) ? Envie de ne plus être associé à un club qui est désormais un concurrent en Liga ?

¿Alguien me explica por qué Sergio Ramos rechaza firmar la camiseta del Real Madrid? pic.twitter.com/8z2yfgQy4X — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) November 17, 2023

En tout cas, après la petite polémique, le défenseur de 37 ans a répondu via Twitter : « Avant ça, je lui avais déjà signé environ six maillots du Real. Et puis il y a des gens qui les vendent aux enchères ou sur Internet…. »

Antes de ese momento ya le había firmado unas 6 camisetas del @realmadrid. Y luego es gente que las subasta o vende en Internet… https://t.co/viiEsZu0r5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 18, 2023

Bon, peut-être que le supporter en question avait un peu trop forcé, c’est vrai.

