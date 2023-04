Sébastien Haller honoré par l’Ajax Amsterdam

Marquer des buts mais surtout les esprits.

De retour sur les pelouses de football en match officiel depuis janvier dernier, Sébastien Haller (28 ans) a pu retourner à Amsterdam pour dire au revoir aux supporters de l’Ajax, club où il a joué pendant un an et demi. Ayant inscrit la bagatelle de 47 buts en 66 matchs, on se souvient notamment de son fantastique quadruplé face au Sporting Portugal (5-1) en phases de poule de Ligue des champions.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, Haller s’est exprimé au sujet de ce moment : « C’est génial de revenir, bien sûr. Il y a plusieurs mois, nous avions célébré ensemble de grandes victoires donc c’est évidemment toujours un plaisir de revenir à un endroit dont l’on garde des souvenirs mémorables. Les supporters ? Ils ont été géniaux, j’en ai été ému. Avec toutes les bonnes choses qui m’arrivent en ce moment, c’est vraiment un énorme cadeau de leur part et de la part du club d’avoir ce genre de cérémonies. »

'It was a big gift from the fans and the club.' 🙏 ♥️ @HallerSeb ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) April 17, 2023

À quand un retour à l’Abbé-Deschamps ?

Images folles en tribunes lors de Feyenoord-Ajax