Al-Hilal rend hommage à Neymar

Derrière les pétrodollars se cachent aussi des coeurs.

Une énième fois gravement blessé, cette semaine lors d’une rencontre avec la sélection brésilienne, Neymar (31 ans) va devoir remonter la pente, comme il en a souvent l’habitude. Ce vendredi, le Ney a reçu le soutien de son club d’Al-Hilal, qu’il a rejoint cet été en provenance du PSG (contre 90 millions d’euros, à la louche) avec à la clé un salaire qui serait situé entre 100 et 150 millions par an. En marge de leur victoire contre Al Khaleej (1-0), ses coéquipiers (Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves ou encore Aleksandar Mitrović étaient titulaires) lui ont rendu hommage en posant avec un maillot floqué à son nom, alors qu’un portrait de l’ancien Parisien a également été déployé en tribune, avec le message « reviens plus fort ».

Pas possible de lui rendre la moitié de carrière qu’on lui a volée, aussi ?

