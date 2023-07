Samuel Laurent s'envole en Chine pour sauver le FC Sochaux

Sortez les calculettes.

Comme le rapportent France 3 Bourgogne-Franche-Comté, France Bleu et L’Équipe, Samuel Laurent – directeur général du FCSM – a grimpé ce jeudi dans un avion direction la Chine. L’heure est grave dans le Doubs : avant mardi et son passage en appel devant la DNCG, le club vainqueur de la Coupe de France 2007 doit trouver pas moins de 22 millions d’euros pour sauver sa place en Ligue 2, alors qu’une rétrogradation administrative en National 1 a été prononcée en première instance par le gendarme financier du foot français. Huit millions auraient déjà été versés par le groupe chinois Nenking, détenteur du club (« Mais au sein du club, où règne une ambiance pesante, personne n’était en mesure jeudi de confirmer ce transfert de fonds », écrit L’Équipe). Selon les deux médias locaux, 19 joueurs auraient déjà quitté le navire (ou seraient en train de le faire), dont le jeune Skelly Alvero (à l’OL) qui devrait rapporter entre 4 et 6 millions au club.

MÀJ : 19 joueurs en moins Weissbeck, Sissoko, Henry, Aaneba, Do Couto, Armougom, Faussurier, Kanoute, Agro, Delphis, Tebily, Jeannin, Yatabare, Le Tallec, Alvero, Kalulu + Agouzoul, Doumbia, Mauricio à venir (selon @lestrepublicain). https://t.co/EnbIIaF65p — Émilien Díaz (@EmilienDiaz) July 6, 2023

France Bleu rapporte également que PMA (pour Pays de Montbéliard Agglomération) aurait fait économiser un million au FCSM en acceptant de reporter le paiement du loyer du stade Bonal. Mais Laurent doit maintenant convaincre Zhong Naixiong (président et fondateur de Nenking) et Steven Zhong (le fils) de puiser dans leur fortune personnelle pour débloquer la somme manquante (8 briques selon France 3, 5 selon L’Équipe). Ce samedi, le groupe de supporters « Tribune Nord Sochaux » a appelé le « peuple jaune et bleu » à se rassembler devant Bonal : « Pour notre club, pour nos couleurs, pour le FCSM ».

<iframe loading="lazy" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftribunenordsochaux%2Fposts%2Fpfbid0UnghqKgPXeMjaB7CtfR4BVnXKZi5evkQdNxY5iBB6ZLwdZp1bCkmNzvqaTythHxnl&show_text=true&width=500" width="500" height="654" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

La Berrichonne de Châteauroux s’est sauvée. Mais le FC Sochaux-Montbéliard aura-t-il la même chance ?

Tente de battre le meilleur score du quiz Twitch spécial "Foot & Manga"