La première recrue de l'OL possède une date de naissance très particulière

« Notre nouveau milieu de terrain, Skelly Alvero, est né le même jour que notre premier titre de champion de France. »

Le storytelling est superbe. L’Olympique lyonnais a officialisé son premier transfert de l’été en annonçant la signature de Skelly Alvero (qui a vu le jour le 4 mai 2002, pendant que l’OL décrochait son premier sacre face au RC Lens) en provenance de Sochaux. Et cela pour une somme comprise entre cinq et six millions d’euros (bonus compris) et avec un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente selon les médias locaux.

💥 Notre nouveau milieu de terrain, Skelly Alvero, est né le même jour que notre premier titre de champion de France 👶🏆 🤝 Depuis le 4 mai 2002, nos destins sont liés 🔴🔵#Alvero2028 pic.twitter.com/Uavw9tvzIE — Olympique Lyonnais (@OL) July 5, 2023

Le premier coup du nouveau directeur du recrutement de l’OL, Matthieu Louis-Jean. Milieu de terrain de 2,02 mètres auteur d’une saison prometteuse en Ligue 2 (31 matchs dont 20 titularisations, 2 buts), il a paraphé un contrat pour cinq ans, soit jusqu’en 2028.

🚨 Un nouveau Gone rejoint la #TeamOL Le milieu de terrain de 21 ans s’engage avec nous jusqu’en 2028 Bienvenue à toi Skelly 👊🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 5, 2023

Il est vrai qu’à Sochaux, c’est plutôt le bon moment pour quitter le navire.

💬 "L'OL est le club qui m'a fait aimer le foot" 🤩 Dès son plus jeune âge, notre nouveau milieu de terrain admirait l'OL 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 5, 2023

