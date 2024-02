Roy Hodgson victime d’un malaise à l’entraînement

Roy Hodgson, entraîneur de Crystal Palace âgé de 76 ans, a été victime d’un malaise cardiaque ce jeudi à l’entraînement. Le coach est certainement fragilisé aussi bien mentalement que physiquement par un début d’année (trois défaites en quatre journées) et une saison globalement compliqués avec les Eagles, et ce malaise risque d’accélérer son départ.

Depuis plusieurs semaines déjà, des rumeurs en Angleterre l’annoncent sur le départ avec l’arrivée possible d’un certain Oliver Glasner, ex-entraîneur de Francfort (2021-2023). Alors que se dessine un déplacement décisif pour le maintien à Everton (18e de Premier League), Steve Parish et la direction des Glazers pourraient accélérer les démarches, tenant compte de l’état de santé fragile de l’ancien sélectionneur anglais (2012-2016).

Roy Hodgson était arrivé en 2023 à Palace pour remplacer Patrick Vieira dans une mission sauvetage comme il en a le secret depuis plusieurs années désormais.