Quand Sébastien Haller fond en larmes dans les bras de Basile Boli

Ils vont nous faire chialer !

Grâce à son but, la Côte d’Ivoire a remporté ce dimanche sa troisième CAN, en venant à bout du Nigeria (1-2). Sébastien Haller a été l’un des grands artisans du succès des Éléphants et, forcément, il n’a pas pu s’empêcher de mesurer le chemin parcouru depuis un an et demi. Questionné par l’immense Basile Boli, qui connaît deux trois trucs en matière de but important, le buteur du Borussia Dortmund a d’abord combattu les larmes. « Ça fait du bien d’être un peu récompensé, de continuer d’y croire et de voir que ça sert à quelque chose », a-t-il lâché au micro de beIN Sports.

Mais il finit par éclater en sanglots, tout comme l’ancien défenseur de l’OM, bouleversé par l’émotion de l’Ivoirien. En juillet 2022, Sébastien Haller commençait son traitement contre un cancer des testicules, décelé quelques jours après sa signature au BvB. Il était revenu sur les terrains en janvier 2023. Cette victoire, et la place qu’il tient dans celle-ci, est une belle revanche sur la vie, comme dirait Michel Drucker.

Haller les Éléphants.

