Quand les tweets pro-PSG de Marcus Thuram ressurgissent 

Un indice sur son avenir ?

Présents en conférence de presse ce jeudi, Marcus et Khephren Thuram ont été interrogés sur un éventuel avenir commun dans un grand club français (sous-entendu le PSG). Laissant planer quelques secondes de malaise, avant que Marcus prenne la parole : « On a tous les deux des carrières différentes, ce n’est pas une obsession. Khephren prendra ses décisions, moi aussi. Si on doit jouer ensemble en club, cela sera avec plaisir, mais ce n’est, je le répète, pas une obsession. »

👀 J’aime bien cette question, vous validez ? 🔥 Le journaliste est en mission ! pic.twitter.com/000XbU8p3s — Media Parisien (@MediaParisien) March 22, 2023

Ce vendredi, des publications du même Marcus Thuram datant de 2014 ont ainsi refait surface, affolant les supporters du PSG. On découvre alors « Ticus », fervent supporter du PSG lors d’un Classique remporté par le club de la capitale face à l’OM en 2014 (2-0) grâce à des buts de Cavani et Lucas Moura. « Pourquoi vous ragez les Marseillais il n’y a rien vraiment », « bande de vieux Marseillais vous n’êtes même pas beau », « Bon demain ça va en cours avec le maillot de l’OM on dirait hein ». Une partie de ces messages ont depuis été supprimés, mais d’autres sont toujours d’actualité :

🔵🔵🔵🔵 🔵 🔵 🔵🔵🔵🔵 🔵 🔵 ⚪️⚪️⚪️⚪️ ⚪️ ⚪️ ⚪️⚪️⚪️⚪️ ⚪️ ⚪️ ⚪️⚪️⚪️⚪️ 🔴🔴🔴🔴 🔴 🔴 🔴 🔴🔴 🔴 🔴 🔴🔴🔴🔴 — Marcus Thuram (@MarcusThuram) November 9, 2014

Soir ce on va gaspiller l'OM comme d'hab — Marcus Thuram (@MarcusThuram) November 9, 2014

Le voilà désormais démasqué.

