Pronostic Inter Milan Juventus : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe d’Italie

L’Inter, l’esprit coupe face à la Juventus Turin

Cette demi-finale de Coppa Italia entre l’Inter et la Juventus Turin est une finale avant la lettre. Lors de la manche aller, les équipes se sont rendues coup pour coup qui s’est conclue sur un score de parité (1-1). Champion il y a deux saisons, le club intériste est engagé sur tous les tableaux. En effet, les Nerazzurri luttent pour décrocher une place dans le Top 4 en Serie A, pour se qualifier pour la finale de la Coppa Italia, mais aussi avec sa demi-finale de la Ligue des Champions à disputer face au Milan AC. Moins bien ces dernières semaines en Serie A, l’Inter s’est repris le week-end dernier sur la pelouse d’Empoli (0-3) avec un doublé de Lukaku et une réalisation de Lautaro Martinez. Suite à ce succès, qui a suivi le nul obtenu face au Benfica (2-2) en quarts de C1, les hommes de Simone Inzaghi sont revenus à 5 points des Bianconeri, 3e. Pour se qualifier pour la finale de la Coppa Italia, l’Inter compte sur Lautaro Martinez qui retrouve son efficacité (2 buts sur les 2 derniers matchs) après avoir traversé une grosse période de disette.

De son côté, la Juventus Turin vient de voir sa sanction de 15 points de pénalité être suspendue. Cette décision a eu pour conséquence de replacer la Vieille Dame en 3e position de Serie A. Le week-end dernier, les protégés de Max Allegri se sont inclinés dans le choc face au Napoli (0-1) en concédant le but décisif dans les dernières secondes. En plus de vouloir finir dans le Top 4, la Juve a pour ambition de remporter la Coppa Italia mais aussi l’Europa League. Sur la scène européenne, les Turinois affronteront le FC Séville pour accrocher une place en finale. Depuis quelques rencontres, la Juve a perdu de sa superbe en s’inclinant notamment lors des 3 dernières journées de championnat face à la Lazio, Sassuolo et le Napoli. A l’aller de cette demie, les Piémontais pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Cuadrado mais se sont fait rejoindre dans les derniers instants sur un penalty de Lukaku avant une fin de match électrique. Handanovic, Cuadrado et Lukaku seront suspendus pour ce match retour. L’Inter a montré depuis le début de saison de belles aptitudes en coupe, ce qui devrait lui permettre de se qualifier pour la finale.

