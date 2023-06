Tottenham tient son nouvel entraîneur

Au Poste !

Alors que Tottenham a terminé sa saison sans réussir à atteindre une compétition européenne (huitième), les Spurs ont dévoilé le nouveau visage de leur banc pour la saison à venir. Et l’heureux élu se nomme Ange Postecoglou, le premier Australien à entraîner une équipe de Premier League. Il a joué quatre matchs sous le maillot des Socceroos avant de diriger la sélection pendant quatre ans, puis South Melbourne, Panachaïki, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Yokohama Marinos et le Celtic. Le technicien de 57 ans a remporté au moins un titre lors de son passage dans chaque club. Le natif d’Athènes vient de signer un contrat de quatre ans avec le club de Londres.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023