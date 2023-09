Payet et Vasco de Gama s’offrent le derby face à Fluminense

Depuis son arrivée, l’ancien Marseillais a mis des Payet dans leurs vies.

Débarqué au Brésil il y a tout juste un mois, Dimitri Payet, qui ne s’est pas encore montré décisif, peut en revanche se targuer d’avoir remporté son premier Clássico dos Gigantes ce samedi soir. Remplaçant au coup d’envoi, le Français est entré à l’heure de jeu alors que Vasco de Gama et Fluminense étaient encore au coude-à-coude, le tableau d’affichage indiquant 2-2, Marcelo ayant notamment permis au Flu de revenir à 1-1.

Trente minutes plus tard, et grâce, notamment à Payet, à l’origine du quatrième pion du Gigante da Colina, Vasco repart avec un joli succès 4-2 et trois précieux points en poche pour la première du Réunionnais au stade olympique de Rio. Pour son deuxième match avec sa nouvelle écurie, l’attaquant de 36 balais reste donc invaincu – un nul et une victoire – et voit surtout Vasco, dix-huitième, se rapprocher à cinq petites longueurs du premier non relégable, Goiás.

Il reste encore quinze journées pour que le Verdão ne dévienne pas un caillou dans la Goiás de Payet et sa bande.

