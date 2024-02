Paul Pogba bientôt de retour ?

Le salaire lui manque peut-être tout autant que le ballon rond.

Paul Pogba est absent des terrains depuis déjà quelques mois en raison d’un contrôle positif à la testostérone en septembre dernier, après un match face à l’Udinese. En attente de son jugement par le Tribunal national antidopage, à l’issue duquel il risque quatre ans de suspension, la Pioche trouve le temps long et se tient prête. C’est en tout ce qu’a confirmé Rafaela Pimenta, son agente. « Pogba pourrait revenir sur le terrain dès demain, a-t-elle avoué lors d’un entretien accordé à Cronache di Spogliatoio. Il est préparé pour n’importe quelle situation, et mentalement, c’est un champion. Quand il reçoit un coup, il le digère et va de l’avant. Il s’entraîne en sachant qu’il doit rester préparé. »

Disposant d’un « mental de champion », il a refusé de ne pas s’entraîner et de mettre sa carrière de côté, ce que lui a pourtant proposé Pimenta : « Parfois, je lui dis : “On fait autre chose ?” Il s’énerve et me dit : “Rafa, je dois m’entraîner. Tu n’as pas compris : je dois jouer, je veux gagner et je dois aller au bout du chemin que j’ai emprunté.” » À 31 ans, Paul Pogba continue donc d’y croire.

Diego Armando Maradona l’a fait, alors pourquoi pas…

