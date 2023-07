Paris a trop tardé pour activer la clause d’Ousmane Dembélé

Encore des rebondissements.

Tout semblait bouclé avant ce week-end pour l’arrivée d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Finalement, les négociations ont duré un peu trop longtemps et l’international français ne pourra pas être transféré ce lundi. Une date pourtant essentielle puisqu’une fois celle-ci passée, le clause libératoire de l’ailier aux crochets dévastateurs passera de 50 à 100 millions d’euros. Et même pour le PSG, cette somme n’est pas négligeable. Selon les informations de Marca, le club de la capitale pourrait ainsi ne pas boucler le transfert en un temps record et devrait voir Dembélé s’envoler avec le reste du groupe barcelonais pour Los Angeles afin d’y achever la tournée américaine du club.

Pour autant, le transfert n’est pas à mettre aux oubliettes. D’après L’Équipe, l’arrivée du champion du monde 2018 devrait en effet se faire de manière plus classique, à travers une vente sèche. L’entourage de Dembélé et Paris ont déjà tracé les contours d’un contrat de quatre ou cinq ans, et le joueur attend désormais une réponse favorable du FC Barcelone afin de négocier directement avec le PSG. Reste à savoir si le montant du transfert sera le même que celui de la clause libératoire.

Une affaire à venir entre les deux meilleurs ennemis.

