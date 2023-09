Pablo Longoria devrait rester, dans une atmosphère délétère

On a connu meilleurs psychologues que les ultras.

La discussion entre la direction de l’Olympique de Marseille et les supporters du club aurait pu tourner au drame. S’ils ont déjà fait peur à Marcelino, prêt à abandonner le navire après seulement cinq journées de Ligue 1, les ultras ont également failli couper la tête de leur président. Selon les informations de L’Équipe, Pablo Longoria, « très marqué » par ces échanges houleux, a songé à démissionner, arguant notamment les menaces envers l’entraîneur.

Toutefois, d’après les différentes parties présentes à cette réunion, aucune menace de mort n’aurait été prononcée. En réunion de crise mardi matin, Pablo Longoria a, depuis, échangé avec le propriétaire Frank McCourt et aurait alors « écarté la possibilité d’une démission ». S’il persiste et signe, l’Espagnol reste tout de même dans une atmosphère qui pourrait rapidement virer au chaos. Avec Jean-Pierre Papin annoncé sur le banc pour la rencontre de Ligue Europa contre l’Ajax et le Classique face au PSG, il a la semaine pour rebattre plusieurs cartes dans la relation entre le club et ses supporters. Jacques-Henri Eyraud peut en témoigner.

Allez, un petit prêt avec option d’achat sur un trentenaire au nom ronflant et tout est oublié.

Marseille : mais c’est quoi ce cirque ?