Jacques-Henri Eyraud annonce son départ sur Linkedin

Beaucoup l’avaient (déjà) oublié.

Ancien président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a officialisé son départ définitif du club phocéen. Et l’ex-patron a fait dans l’original, puisqu’il a utilisé Linkedin pour annoncer la nouvelle. Celui qui semblait occuper un rôle assez flou aux côtés de Frank McCourt a donc dégainé sa plume pour évoquer notamment Steve Mandanda (« pour sa sagesse et tout ce qu’il représente de fort pour ce club »), Dimitri Payet (« ce maestro, qui nous a fait toucher du doigt ce qui est l’essence du sport : donner du plaisir et produire des émotions sans équivalent ») ou encore Luiz Gustavo (« un homme exemplaire qui ne triche pas »).

« À tous ceux qui m’ont permis de vivre une aventure exceptionnelle au sein de McCourt Global et de l’OM, je voulais vous dire au revoir. Il est temps pour moi de tourner une page. Et quelle page ! Ces 7 années ont été exceptionnelles en intensité, en découvertes, en apprentissage, en rencontres, a également ajouté l’homme de 55 ans, qui n’a pas tari d’éloges ni de remerciements au moment de citer son ami McCourt. Quels souvenirs accumulés ! À l’OM, j’ai connu l’une des aventures professionnelles les plus excitantes de ma vie. »

Bye, bye.

