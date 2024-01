Osasuna fustige l’arbitrage après son élimination face au Barça

Le royaume de Navarre s’écroule.

Éliminés face au FC Barcelone en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne (2-0) ce jeudi, les joueurs d’Osasuna critiquent l’arbitrage qu’ils ont subi durant leur match disputé en Arabie saoudite. Le gardien de but du 12e de Liga, Sergio Herrera, évoque dans les colonnes de Marca une compétition « faite pour que Madrid et le Barça la jouent », affirmant après la défaite qu’ils ont participé à ce match car « c’est leur métier ». L’équipe navarraise s’offusque de la validation du but marqué par Robert Lewandowski (59e), invoquant une « faute évidente » de Christensen, pas sifflée en leur faveur au départ de l’action.

Gundogan & Lewandowski has repeated the same magic as Bundesliga tonight in Super Copa de Espana 🔥🔥 pic.twitter.com/zPvSsSu5dT — Troll Football (parody) (@Troll_Fotballl) January 11, 2024

Le capitaine d’Osasuna, David García, fustige lui aussi l’arbitrage, dans les propos rapportés par Marca : « Nous l’avons tous vu. Les fautes sifflées en première mi-temps ont toutes été en faveur du Barça. Chaque fois que ce genre de fautes se produit, elles sont toujours en faveur de la même équipe. Je ne veux pas être populiste, mais je pense que c’était évident aujourd’hui », assurant que son équipe méritait mieux. Osasuna, qui a reçu en plus des 1,5 million d’euros prévus, une prime de 750 000 pour leur participation aux demi-finales, quitte les terres saoudiennes en colère. Alors, oui, ils repartent sans le trophée, en colère contre l’arbitrage, mais avec les poches pleines tout de même.

Qui, en effet, ferait la gueule après avoir empoché 2,25 millions d’euros pour un match perdu ?​

