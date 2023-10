Le gardien d’Osasuna remplacé à cause de ses chaussettes

Djibril Sidibé compatit.

Son entraîneur a dû être ravi. Lors de la rencontre entre Alavés et Osasuna (0-2) pour le compte de la 8e journée, Sergio Herrera, le gardien de Pampelune, a demandé le changement pour une raison lunaire. Remplacé par Aitor Fernandez à la 83e, le portier s’est plaint de la pression de ses chaussettes sur ses mollets.

🗣️ @SergioHerrera explica su cambio por molestias musculares "No tenía intención de perder tiempo. Llevo quejándome todo el año de la presión de las medias. Le he metido una bronca al utillero" 😆#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/guwdTDzFtd — DAZN España (@DAZN_ES) October 1, 2023

En conférence de presse, l’Espagnol s’est justifié en revenant sur ses douleurs au micro de DAZN : « Je me suis plaint toute l’année que les chaussettes exerçaient une trop grande pression sur les muscles de mes mollets. J’avais déjà averti dans plus d’un match. Aujourd’hui, avec la chaleur et la déshydratation, j’en ai fait les frais. »

L’équipementier a des comptes à rendre.

Le Bayer est à venir