Osasuna cloue le bec de l’Athletic Club

Osasuna 1-0 Athletic Club

But : Ez Abde (47e) pour les Gorritxoak

En attendant le Clásico, les Basques ouvrent le bal.

Et c’est un joueur prêté par le Barça, Ez Abde, qui a allumé la lumière du côté de l’El Sadar, pour permettre à Osasuna de battre son voisin de l’Athletic Club (1-0), en demi-finale aller de la Coupe du Roi. La première période est hachée, avec très peu de tranches de vie dans les deux surfaces. Sergio Herrera effectue tout de même un arrêt du pied, sur une frappe des 18 mètres d’Iker Muniain (18e), mais, pour le reste, le lutin des Leones s’est surtout employé à faire du tir aux pigeons. Osasuna est bien en place, et Ez Abde semble être le seul capable d’une fulgurance dans cette partie.

Bingo, au retour des vestiaires : sur une action personnelle, l’ailier international marocain déboule côté gauche et fixe Dani Vivian, avant de croiser dans la surface, pour attraper le petit filet droit (1-0, 47e). Sans forcément reculer, les Gorritxoak restent regroupés et soudés, pour museler Iñaki Williams – en permanence à contretemps – et consorts. Les visiteurs tentent de faire le forcing dans les dix dernières minutes, mais sans succès, malgré l’énergie du désespoir de Nico Williams, frère de. Pour ne rien arranger, Gorka Guruzeta vise la poitrine d’Herrera, lorsqu’il se retrouve étonnamment seul face au portier d’Osasuna (90e+4).

Victoire précieuse, mais l’avantage du but à l’extérieur n’existant plus non plus en Espagne, la San Mamés n’est pas dite.

Osasuna (4-3-3) : S. Herrera – Moncayola, Aridane, David García, J. Cruz – Torró, Moi Gómez (Brašanac, 86e), Oroz (Lumbreras, 86e) – Ávila (Ru. García, 71e), Budimir (K. García, 71e), Ez Abde (Barja, 77e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

Athletic Club (4-2-3-1) : Agirrezabala – de Marcos (Lekue, 59e), Vivian, I. Martinez, Berchiche – Dani Garcia, Vesga – Berenguer (Ra. García, 59e), Sancet, Muniain (N. Williams, 65e) – I. Williams (Guruzeta, 82e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

Grâce à Griezmann, l'Atlético s'impose face à Bilbao