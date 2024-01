Le Barça assure face à Osasuna et rejoint le Real en finale

FC Barcelone 2-0 Osasuna

Buts : Lewandowski (59e), Yamal (90e+2)

Il fallait se mouiller la nuque.

Après le festival offensif de la veille entre le Real Madrid et l’Atlético (5-3, AP), le Barça a eu plus de mal à se défaire d’Osasuna (2-0) dans l’autre demi-finale de cette Supercoupe d’Espagne, nettement plus ennuyeuse. La volée d’Andreas Christensen (5e) et la frappe enroulée de Robert Lewandowski (13e), repoussées par Sergio Herrera, n’ont pas mis les Catalans sur les bons rails. Amorphes, les hommes de Xavi voyaient la tentative de Jesus Areso flirter avec le poteau (9e), avant de s’en remettre aux gants d’Iñaki Peña devant Ante Budimir (39e).

Comme souvent cette saison, il aura fallu qu’une passe verticale d’İlkay Gündoğan perfore enfin le bloc adverse et mette sur orbite Lewandowski. L’avant-centre barcelonais, lui, a retrouvé son sang-froid pour ouvrir le score et débloquer une situation mal embarquée (1-0, 59e). João Félix manque de peu de faire le break face à Herrera (68e), en grande forme malgré la défaite des siens. Après un raid solitaire, Budimir pense égaliser, mais tombe de nouveau sur Peña (77e). Dans le temps additionnel, Lamine Yamal, auteur d’un subtil crochet, profite d’un bon travail de Félix pour doubler la mise (2-0, 90e+2). Le Barça ne rassure pas vraiment, mais fait le nécessaire pour rejoindre son rival madrilène en finale.

Ce Clásico se disputera… dans le stade de Cristiano Ronaldo.

FC Barcelone (3-4-3) : Peña – Baldé, Christensen, Araújo, Koundé – De Jong, Gündoğan, Roberto (Pedri, 61e) – Torres (Félix, 61e), Lewandowski, Raphinha (Yamal, 42e). Entraîneur : Xavi.

Osasuna (3-4-2-1) : Herrera – Pena (Mojica, 78e), Cruz (Barja, 85e), Catena, Garcia, Areso – Gomez (García, 85e), Muñoz (Moncayola, 69e), Oroz – Arnaiz (Raul, 69e), Budimir. Entraîneur : Jagoba Arrasate.

