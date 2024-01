Le Barça s’en sort difficilement face à Osasuna

Barcelona 1-0 Osasuna

But : Roque (63e)

Carton rouge : Unai Garcia (66e)

Tout est dans la tête.

Trois jours après l’humiliation face à Villarreal (3-5) et l’annonce choc de Xavi, qui quittera le Barça à la fin de la saison, les Blaugrana ont assuré l’essentiel en dominant Osasuna sans briller, à Montjuïc ce mercredi soir (1-0). Tout commence pourtant mal pour les Catalans avec la perte dès la 5e minute de Ferran Torres, en larmes, rajoutant un nouveau nom à la longue liste des blessés côté FCB (notamment Gavi, Balde, Felix, Raphinha et ter Stegen). Trouvé par la patte d’İlkay Gündoğan, Robert Lewandowski domine tout le monde dans les airs au point de pénalty mais son coup de casque n’est pas cadré (12e), imité plus tard par Jules Koundé, de peu au-dessus (34e). Dans ce premier acte, les hommes de Xavi monopolisent le cuir mais peinent à mettre du rythme et se montrer dangereux. Ils passent même tout près de se faire surprendre par une tête d’Ante Budimir, qui ne parvient pas à ajuster la mire (39e).

Sans génie, Barcelone parvient, au retour des vestiaires, à se faire violence en accélérant le tempo. Lamine Yamal centre du pied gauche vers le second poteau où Gündogan et Lewandowski se regardent et laissent passer le ballon (62e). Heureusement, Vitor Roque, à peine rentrée, inscrit son premier but avec le Barça en catapultant de la tête le cuir au fond des filets sur un service délicieux de João Cancelo de l’extérieur du pied (1-0, 63e). Libérés par ce pion et bien aidés par l’expulsion bête d’Unai Garcia (66e), les Blaugrana pensent faire le break grâce à Yamal mais le joyaux du FCB bute sur Aitor Fernández puis la défense des Rojillos (71e). Osasuna passe à quelques centimètres d’égaliser mais la frappe croisée de Raul Garcia flirte avec le poteau avant de sortir (76e). Avec ce court succès, le Barça, loin d’être convaincant, chipe provisoirement la troisième place à l’Atlético mais reste à sept longueurs dauphin madrilène.

Comme un Roque.

Barcelone (4-3-3) : Pena – Koundé, Araujo (c), Cubarsi, Cancelo – Gündogan, De Jong, Pedri (Romeu, 76e) – Yamal, Lewandowski, Torres (Lopez, 7e, Roque, 61e). Entraîneur : Xavi.

Osasuna (3-5-2) : Aitor – Areso, U.Garcia, D.Garcia, Herrando, Mojica – Moncayola, Torro, Oroz (Brasanac, 67e) – Budimir (Garcia ,67e), Arnaiz (Raul, 67e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

