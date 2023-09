Le Barça s’en sort difficilement face à Osasuna

Osasuna 1 – 2 FC Barcelone

Buts : Avila (76e) pour les Gorritxoax // Koundé (45e+1), Lewandowski (86e, SP) pour les Blaugrana.

Exclusion : Catena (84e).

Un match laborieux.

En déplacement dans l’antre mythique d’El Sadar, les Barcelonais voulaient repartir de Navarre avec les trois points pour retrouver le podium. Contrat rempli dans la douleur pour les hommes de Xavi qui repartent en Catalogne avec la victoire, mais sans briller.

Le début de match est pourtant prometteur. Le Barça aurait pu ouvrir le score dès les premières secondes de jeu, mais la frappe de Frenkie de Jong est venue heurter le poteau des Rojillos (1e). La suite sera tout de même moins séduisante. Quelques frappes de part et d’autre, mais malgré le score inscrit sur le tableau d’affichage, c’est bien Osasuna qui s’est procuré les meilleures occasions, notamment avec la reprise d’Aimar Oroz. Malheureusement pour les Gorritxoax, Marc André ter Stegen, dans une forme exceptionnelle, a effectué une superbe parade pour détourner le ballon en corner (32e). La délivrance est venue pour les Blaugrana grâce à Jules Koundé pendant le temps additionnel. Après un corner parfaitement tiré par l’ex-Citizen Ilkay Gündogan, le défenseur français a parfaitement ajusté sa tête, ne laissant aucune chance à Aitor Fernandez (0-1, 45e+1).

Le Barça s’est arrêté de jouer en seconde période, et Osasuna est logiquement revenu au score. C’est l’entrant Chimy Avila qui est venu enflammer El Sadar. Mal cadré par Alejandro Balde, l’Argentin décoche une frappe surpuissante du pied gauche, laissant pantois Ter Stegen, à qui tout avait réussi jusque-là (1-1, 76e). Piqués au vif, les Barcelonais réagissent rapidement. Après une passe laser de De Jong, Alejandro Catena entrave la course de Robert Lewandowski dans la surface de réparation. Le Polonais ne se fait pas prier pour redonner l’avantage aux siens, prenant parfaitement à contre-pied le portier d’Osasuna (1-2, 86e). À noter les entrées des deux João côté blaugrana, à l’heure de jeu pour Cancelo et à dix minutes du terme du temps réglementaire pour Félix.

Mais le plus important, c’est les trois points.

Osasuna (4-3-3) : Fernández – Cruz, Herrando, Catena, Areso (Vidal, 80e) – Oroz, Muñoz, Ibáñez (Moncayola, 72e) – Arnáiz (Avila, 62e), Raúl (Budimir, 62e), García (Barja, 62e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Roberto (Cancelo, 59e), Koundé, Christensen (Martínez, 90e+1), Balde – De Jong, Romeu (Félix, 80e), Gündogan – Yamal (Torres, 59e), Lewandowski (Raphinha, 90e+1), Gavi. Entraîneur : Xavi Hernández.

Le Barça bat Osasuna au bout de l'ennui