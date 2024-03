Quand les joueurs équatoriens emmènent leur petit crack de 16 ans en club de strip-tease

Au moins, ils profitent jusqu’au bout de leur voyage aux States.

En tournée aux États-Unis, l’Équateur a perdu en amical face à l’Italie (0-2). Malgré cette défaite, la préparation de la Copa América ne semble pas être l’unique préoccupation des coéquipiers d’Enner Valencia. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce lundi montre des joueurs équatoriens prenant du bon temps dans un club de strip-tease. Problème : ils n’y étaient pas autorisés par leur fédération et, surtout, ils y ont emmené Kendry Páez. À 16 ans, le joueur de l’Independiente del Valle n’avait pas le droit de se rendre dans un tel lieu, selon la loi américaine en vigueur. Coup dur pour celui qui a déjà signé un contrat avec les Blues de Chelsea, qu’il rejoindra en juin 2025.

Cette escapade nocturne n’a pas échappé à la fédération équatorienne, qui s’est fendue d’un communiqué lapidaire : « La délégation officielle a eu du temps libre le vendredi 22 mars, de 14h à 20h30, horaire qui a été pleinement respecté. Des images d’événements contraires aux valeurs et aux principes que nous défendons et promouvons en tant qu’institution ont été diffusées, qui serviront de motifs d’analyse pour de futures convocations. » Filmé en train de jeter de l’argent sur des strip-teaseuses, le défenseur de São Paulo Robert Arboleda s’est justifié comme il pouvait : « À partir de maintenant, durant mon temps libre, je commencerai simplement à lire la Bible. On ne peut même pas s’amuser. »

On espère pour lui qu’il a une meilleure défense sur le terrain.

Une légende du football anglais intronisé au Hall of Fame 2024