Kendry Paez fait tomber un nouveau record

Chelsea se frotte les mains.

Promis au club anglais pour l’été 2025, la jeune pépite équatorienne Kendry Paez continue de faire tomber les records. Plus jeune buteur de l’histoire de son club, Independiente del Valle, il est devenu face à la Bolivie le plus jeune joueur de l’histoire à marquer lors des qualifications de la CONMEBOL, à 16 ans et 161 jours. Déjà passeur pour sa première avec la Tri, le tout jeune milieu de terrain continue d’impressionner.

Kendry Paez first international goal vs Bolivia pic.twitter.com/0JmnfKqHnE — TB (@BussmannT24) October 12, 2023

Désormais régulièrement utilisé en club, il continue sa progression au sein d’une équipe qui commence à se faire un nom en Amérique du Sud. Sa participation aux qualifications pour la Coupe du monde va lui permettre de s’aguerrir et de se frotter à ce qui se fait de mieux sur le contient, lui qui a déjà joué en Copa Libertadores. Il ne rejoindra pas l’Europe avant 2025 et ses 18 ans, mais ses performances seront scrutées de près.

Kendry balaise.

