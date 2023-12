OM-OL – Deux supporters lyonnais jugés en janvier pour des saluts nazis et cris racistes

Allez dehors !

Le parquet de Marseille a annoncé ce jeudi que deux supporters lyonnais vont être jugés le 16 janvier 2024 pour des faits survenus lors des incidents avant la rencontre OM-OL du 29 octobre dernier, finalement reportée et gagnée par les Phocéens mercredi (3-0). Les motifs ?« Provocation à la haine raciale et injures à caractère racial ». Ces deux individus sont suspectés d’avoir réalisé des saluts nazis et cris de singe dans le stade Vélodrome.

Dans un communiqué, le parquet annonce que ces deux individus, âgés de 33 et 34 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils seraient membres ou proches de la Mezza Lyon, un groupe d’extrême droite, pour ne pas dire néonazi, de supporters du club rhodanien. Mercredi, la commission de discipline de la LFP a annoncé que les supporters lyonnais seront interdits de déplacement pour un match ferme et trois avec sursis en Ligue 1.

Affaire à suivre.

Dimitri Foulquier : « Les scènes de tristesse étaient les plus difficiles à jouer »