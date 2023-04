Oliver Kahn remobilise les troupes bavaroises après la gifle face à City

Yes, we Kahn !

Oliver Kahn (53 ans) refuse d’abandonner à la suite de la lourde défaite de ce mardi et l’a fait savoir à ses joueurs. Après la lourde défaite subie face à Manchester City (3-0) dans la première manche des quarts de finale de C1, le président du Bayern Munich aurait tenu un discours mobilisateur, d’après les informations du magazine allemand Kicker : « Nous sommes dans un sport de résultat, et tout est toujours lié au résultat, aurait affirmé l’ancien gardien munichois. Néanmoins, il faut regarder les choses de manière un peu différente. Cela ne sert à rien de se plaindre et de tout voir négativement maintenant. Nous avons une grande opportunité de devenir champions d’Allemagne. Tout est très, très proche. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous permettre de nous perdre dans nos pensées ici. Ensuite, il y a encore un match retour. On a le devoir de jeter tout ce qui est possible dans ce match retour », aurait-il conclu.

Des mots qui, on l’espère pour les Bavarois, auront l’effet escompté sur les hommes de Thomas Tuchel dont notamment Joshua Kimmich (28 ans) qui a qualifié cette débâcle de « brutale » en conférence de presse d’après-match mardi soir : « Les 60 premières minutes en particulier ont été très bonnes. […] Nous n’aurions pas dû prendre du retard comme ça, d’autant que nous avions eu une énorme occasion peu de temps avant par Jamal (Musiala). Après le 0-2, nous sommes devenus un peu plus enclins à faire des erreurs. Le résultat est amer. »

De toute façon, personne ne veut se faire engueuler deux fois par Oliver Kahn.

