Kimmich : « On aurait pu marquer plus de buts »

Un seul petit but inscrit par le Bayern Munich, quel scandale.

Auteur d’un bon nul lors du match aller à Londres, le Bayern Munich est venu à bout d’Arsenal sur la plus petite des marges grâce à une tête plongeante de Joshua Kimmich, désigné homme du match. « La deuxième période a été très bonne, on aurait même pu marquer plus de buts, a réagi le héros du soir au micro de Bein Sports. Nous avons encore montré un beau jeu aujourd’hui. »

Même sans folie offensive, le Bayern Munich maintient l’espoir de remporter au moins un trophée cette saison, alors que le Rekordmeister ne gagnera rien sur la scène nationale. Les hommes de Thomas Tuchel retrouveront le Real Madrid ou Manchester City en demi-finales de cette Ligue des champions.

Le moment parfait pour une déferlante de buts ?

Le Bayern efface Arsenal et retrouve les demies