Quand Kahn et Matthaüs s’écharpent à propos de Nagelsmann

Et donc, à la fin, c’est l’Allemand qui gagne ?

Si Thomas Tuchel a parfaitement réussi ses débuts à la tête du Bayern Munich en étrillant le Borussia Dortmund ce samedi (4-2), le licenciement de Julian Nagelsmann la semaine dernière fait encore débat. Lothar Matthaüs s’en est d’ailleurs pris à Oliver Kahn, l’accusant de ne pas dire la vérité à propos des réelles raisons de son départ. « Je dis juste ce que j’entends, vois et ressens. Le déroulé chronologique décrit par Kahn ne fonctionne pas », avait réagi le Ballon d’or 1990 au micro de Sky Sports, en marge du Klassiker, avant d’affirmer « qu’Oliver Kahn ment », à la mi-temps du match, pout le site t-online.

« Lothar s’est érigé depuis la fin de sa carrière en critique en chef du football allemand. Mais si on le critique lui, il ne l’accepte pas et se laisse aller à des déclarations sans fondement et absurdes. Il est comme ça Lothar et ça ne changera pas », lui a répondu son ancien coéquipier et gardien du Bayern ce dimanche, sur Bild-TV. Oliver Kahn a également regretté que l’information soit parue dans les médias avant qu’il ait eu le temps de l’annoncer à Nagelsmann : « Nous l’avons regretté, mais nous ne souhaitions pas l’annoncer à Julian au téléphone. Cela aurait été de mauvais goût ».

C’est comme larguer son ex. Ça ne se fait pas par téléphone.

