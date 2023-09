Nicolas Pépé quitte l’OGC Nice

Pépé turc.

La route étant sacrément barrée à Arsenal, Nicolas Pépé avait fait le choix de se relancer à l’OGC Nice, en prêt, la saison dernière. Après une première partie de saison encourageante, l’international ivoirien a été freiné par de nombreux pépins physiques et n’aura finalement disputé que 19 rencontres de Ligue 1, pour six buts et une passe décisive. Loin d’être infamant, mais pas assez pour se refaire une place chez les Gunners qui, eux, sortent d’une saison majuscule marquée par la deuxième place en Premier League.

"Buraya; şampiyon olmak ve başarılar kazanmak için geldim" Nicolas Pepe pic.twitter.com/sh4qNudmtV — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 7, 2023

En instance de départ depuis de longues semaines, Nicolas Pépé a finalement fait de Trabzonspor son nouveau point de chute, malgré de « nombreuses propositions d’autres clubs », selon le principal intéressé. Dans la vidéo de présentation, l’attaquant passé par Angers et Lille annonce son souhait d’être champion avec Trabzon. Une tâche ardue, alors que le club a terminé le dernier exercice sixième, à plus de 30 points du champion, Galatasaray. À 28 ans, Nicolas Pépé rejoint d’ailleurs un championnat qui s’est renforcé avec les arrivées, entre autres, de Tanguy Ndombélé, Hakim Ziyech ou Cengiz Ünder.

Tant qu’il joue mieux qu’il ne lit un prompteur, ça ira.

