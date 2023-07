Newcastle prend Harvey Barnes en renfort

Le transfert d’Allan Saint-Maximin est bouclé ?

Newcastle poursuit son mercato ambitieux. Les Magpies ont en effet annoncé l’arrivée de l’international anglais Harvey Barnes. L’ailier quitte donc Leicester, qui touchera un joli chèque de 44 millions d’euros à en croire la presse anglaise, afin de rester en Premier League la saison prochaine. Si le départ d’Allan Saint-Maximin vers Al-Ahli n’est pas encore officiel, l’ancien Foxe semble destiné à remplacer l’ailier tricolore à St James’ Park.

✍️ We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal. Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) July 23, 2023

Formé et révélé à Leicester, Barnes a notamment inscrit treize buts la saison dernière en Premier League, même si ce fut insuffisant pour permettre à son club de sauver sa peau dans l’élite du football anglais. Le voilà désormais prêt à s’inscrire dans un projet d’un autre acabit, puisque le club du nord de l’Angleterre retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine. « C’est un club extraordinaire et pour moi c’est une énorme opportunité de venir et d’être impliqué dans une équipe qui réussit et qui fait des choses excitantes », a-t-il confié aux médias du club.

C’est vrai que Leicester n’était plus si excitant que ça.

Saint-Maximin se rapproche d’Al-Ahli