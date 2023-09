National : Sochaux écrasé, Villefranche et Châteauroux s’imposent

Faux départ à Bonal.

Alors que les supporters s’étaient mobilisés pour remplir Bonal cette semaine, Sochaux a coulé, à domicile, face au GOAL FC (0-3) et n’a toujours pas marqué le moindre point, ni inscrit un pion, après deux rencontres disputées. Camelo, Dufau et Rambaud, sur penalty, ont permis aux Rhodaniens de plier l’affaire avant l’heure de jeu et de se retrouver dans le wagon de tête – en attendant la partie entre Martigues et le Red Star programmée lundi -, à une petite longueur seulement du leader provisoire, Villefranche Beaujolais. Les hommes de Revelli ont décroché un précieux succès ce vendredi soir en profitant des pions de Blanc et Benaissa-Yahia pour dominer le MCGB (2-1), qui avait pourtant pris les devants grâce à Bouhmidi. Autre écurie à figurer dans le quatuor de tête après ce vendredi soir, Châteauroux, porté par un doublé de Durbant, s’est tranquillement imposé face à Dijon (2-0).

Egalisation de l'AS Nancy Lorraine ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/sV3HYWDL6S — Championnat National (@NationalFFF) September 1, 2023

Derrière, Le Mans reste à portée après avoir concédé un nul tristounet face à Versailles (0-0), qui n’a pas encore connu la victoire cette saison. Tout comme Épinal, battu à Cholet (1-2). Deux caramels de Jarju ont permis au SO de dompter les Vosgiens qui avaient pourtant répliqué par Coulibaly. Rouen, de son côté, a décroché son premier succès de la saison contre Orléans (2-1) et reste invaincu après quatre journées, bien aidé par le doublé d’Ibayi. Autre équipe à ne pas avoir connu la défaite depuis la reprise, Nancy arrache un nul miraculeux face à Niort grâce à un pion de Bussmann dans les arrêts de jeu (2-2). Enfin, Avranches a profité du dernier quart d’heure pour disposer de Nîmes (2-0) et remonte en milieu de tableau, à seulement deux unités de Villefranche.

Et s’il était là, le championnat du siècle ?

Rouen 2-1 Orléans

Buts : Ibayi (27e et 47e) pour le FCR // Halby-Touré (45e+1) pour l’USO

Le Mans 0-0 Versailles

Avranches 2-0 Nîmes

Buts : Jean (76e) et Kereoudan (90e+1)

Villefranche Beaujolais 2-1 MCGB

Buts : Blanc (39e) et Benaissa-Yahia (54e) pour le FCVB // Bouhmidi (29e) pour le MCGB

Sochaux 0-3 GOAL FC

Buts : Camelo (20e), Dufau (27e) et Rambaud (SP, 47e)

Châteauroux 2-0 Dijon

Buts : Durbant (SP, 35e et 75e)

SO Cholet 2-1 SAS Épinal

Buts : Jarju (15e et 43e) pour le SO // Coulibaly (33e) pour le SAS

Nancy 2-2 Niort

Buts : Farade (39e) et Bussman (90e+2) pour l’ASNL // Gasnier (28e) et Bentil (SP, 78e) pour les Chamois

