National : Concarneau provisoirement leader, le Red Star et Versailles dans le rythme

L’histoire de la 30e journée de National cru 2022-2023 retiendra que c’est Versailles qui aura inscrit le premier but de la soirée, dans les matchs de 19h30.

L’œuvre de Sylva à Sedan (huitième) de la tête, sur un corner à la rémoise. Insuffisant toutefois pour faire gagner les visiteurs (cinquièmes) puisque les Sangliers sont revenus à hauteur quand Ramalingom a envoyé une frappe décisive de près, sauf que Rénot a profité de l’expulsion du même Ramalingom pour faire l’ultime différence sur le gong. Saint-Brieuc (quinzième) aussi à ouvert le score d’un coup de casque, signé Benkaid, mais Châteauroux (septième) a également vite égalisé via Youssouf d’une jolie reprise de volée… avant d’encaisser une nouvelle réalisation d’Angoua, du crâne évidemment. Pendant ce temps-là, Concarneau a fait le taf à Avranches (douzième, et donc premier club non-relégable) grâce notamment au renard El-Khoumisti (doublé) ou à Rabillard pour passer provisoirement leader du classement et le Red Star (quatrième) l’a imité contre Borgo (lanterne rouge) par l’intermédiaire d’un Ikanga chanceux (tentative déviée lobant le portier) afin de continuer à croire à la montée en restant accroché au pied du podium.

Plus bas, Fortuné a donné les trois points à Orléans (sixième) en puissance sur le terrain du Puy (seizième) et Bourg-en-Bresse (onzième) a concédé le nul contre Le Mans (neuvième, trois unités d’avance sur la zone rouge seulement) malgré un penalty d’Ezikian transformé juste avant la pause auquel a répondu Amir à un quart d’heure du terme d’un magnifique exploit personnel. Enfin, Villefranche Beaujolais (quatorzième) et Cholet (dixième) n’ont pas réussi à se départager et ont terminé la rencontre sans faire trembler les filets.

Pas énormément de pions observés, donc, mais pas de ballon perdu comme pour Nancy !

Villefranche Beaujolais 0-0 Cholet

Le Puy 0-1 Orléans

But : Fortuné (15e)

Saint-Brieuc 2-1 Châteauroux

Buts : Benkaid (13e) et Angoua (76e) pour Saint-Brieuc // Youssouf (37e) pour Châteauroux

Avranches 0-3 Concarneau

Buts : El-Khoumisti (24e et 92e) et Rabillard (84e)

Bourg-en-Bresse 1-1 Le Mans

Buts : Eizikian (49e, sp) pour Bourg-en-Bresse // Amir (77e) pour Le Mans

Red Star 1-0 Borgo

But : Ikanga (45e+1)

Sedan 1-2 Versailles

Buts : Ramalingom (73e) pour Sedan // Sylva (14e) et Rénot (93e) pour Versailles

Concarneau et Dunkerque leaders, Versailles à l'usure