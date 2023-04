Ballon perdu et occasions manquées pour le Paris 13 Atlético et Nancy

Paris 13 Atletico 2-2 Nancy

Buts : Y. Sidibé (45e+2) et O. Sidibé pour Paris (83e) // El Aynaoui (9e) et Mouazan (57e) pour les Lorrains

Un match nul qui n’arrange personne.

Le match avancé de la 30e journée de National qui opposait le Paris 13 Atletico à l’AS Nancy Lorraine a donné lieu à un partage des points. Dans un stade à huis clos (la FFF redoutant le déplacement en nombre de supporters meurthe-et-mosellans dans le petit stade Pelé), les Nancéiens ont ouvert le score sur corner à la 9e minute par le biais de Neil El Aynaoui et sont rejoints juste avant la mi-temps avec un but d’Ylan Sidibé sur un penalty. L’ASNL reprend l’avantage grâce à Baptiste Mouazan à la 57e minute avant qu’Oumar Sidibé se permette, avec un peu de chance et le concours d’un défenseur lorrain, d’offrir aux Franciliens d’accrocher le match nul. Ce résultat pourrait ne pas satisfaire ses partenaires, puisqu’une victoire d’Avranche contre Concarneau, ce vendredi soir à 19h30, officialiserait la descente du Paris 13 en National 2. Nancy, toujours premier relégable, loupe une opportunité de quitter provisoirement la zone rouge puisqu’ils auraient dépassé ces mêmes Avranchais avec une victoire.

Le Paris 13 Atletico entretient l'espoir (2-2) ! Avec de la réussite sur une frappe déviée, Oumar Sidibé permet aux Franciliens d'égaliser face à l'ASNL. Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv. pic.twitter.com/Ab0JCsRtxu — Championnat National (@NationalFFF) April 21, 2023

Ce match a offert à la 14e minute un joli moment de football (amateur ?) avec un ballon perdu sous le périph à la suite d’une tentative parisienne totalement ratée. La balle s’envolant au-dessus des filets de protection, un deuxième ballon semble alors introuvable avant que le jeu ne reprenne quelques minutes plus tard.

À la ramasse, tout simplement.

