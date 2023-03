Bon joueur.

Thomas Müller a été assez sympa avec le PSG, alors qu’il récupérait son trophée d’homme du match au micro de DAZN Allemagne : « Dans ce genre de match, il y a toujours certains moments où l’on a besoin d’un peu de chance. Il y a eu cette occasion, quand Yann Sommer a perdu la balle et que Matthijs (de Ligt) a dégagé. Si ça avait fait 1-0, on ne sait pas comment on aurait réagi. »

Le milieu bavarois embraie ensuite et retrouve son franc-parler habituel : « En seconde période, on a un peu laissé de côté notre timidité, on était plus présent défensivement. On a donc réalisé le meilleur match en seconde période, et on a mérité de gagner. »

