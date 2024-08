Morgan Schneiderlin prend sa retraite

Morgan de toi.

« Le chapitre joueur de foot touche à sa fin », a annoncé Morgan Schneiderlin dans une vidéo publiée sur son compte Instagram ce vendredi. À 34 ans, le milieu de terrain français prend sa retraite, quelques semaines après la relégation avec le club grec d’AE Kephissia. Avant cela, il avait fait les beaux jours de Strasbourg, son club formateur, et Nice de 2020 à 2023, en France. Celui qui a disputé la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2016 avec les Bleus s’est aussi distingué en Premier League, sous les couleurs de Southampton, où il indique avoir passé ses « plus belles années », Manchester United et Everton.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Ses expériences en Turquie et en Australie n’ont pas été concluantes, mais qu’importe, il savoure et remercie ses proches, coéquipiers, coachs et supporters : « Je vous suis reconnaissant car le petit garçon de village qui rêvait a pu réaliser son rêve. » Surtout, Morgan Schneiderlin donne rendez-vous pour la suite : « Je vous dis à bientôt parce que je suis en train d’écrire une nouvelle page et je sais qu’elle sera tout aussi belle. »

Celui qui a été coaché par Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, José Mourinho ou Lucien Favre pourrait faire un bel entraîneur.