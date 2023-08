Monaco-Strasbourg décalé à 19 heures à cause de la canicule

Another one !

Comme pour le match entre Lyon et Montpellier samedi, la rencontre entre Monaco et Strasbourg, qui se jouera ce dimanche, a été décalée à 19 heures. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, la Ligue de football professionnel a déclaré que cette décision a été prise « en raison de la canicule dans la Principauté de Monaco et en prévisions de forte chaleur au stade Louis-II dans l’après-midi. »

⚠️ #ASMRCSA I 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨-𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞́𝐜𝐚𝐥𝐞́ 𝐚̀ 𝟏𝟗𝐡 ! ☀️ En raison de la canicule, le match de nos Strasbourgeois sur la pelouse de l'@AS_Monaco, programmé ce dimanche 20 août, est décalé à 19h00. pic.twitter.com/8yXOGbQxyZ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 18, 2023

Enfin un peu de bon sens.